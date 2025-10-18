首脳会談に臨むトランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領＝17日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン、キーウ共同】トランプ米大統領は17日、ホワイトハウスでウクライナのゼレンスキー大統領と会談した。ウクライナが供与を求める巡航ミサイル「トマホーク」について「米国も必要だ」とし、戦闘激化につながるとの懸念を表明した。ゼレンスキー氏は会談後、トランプ氏が供与を見送ったことを示唆し、引き続き要