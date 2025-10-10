XJAPANのYOSHIKIが10日、X（旧ツイッター）を更新。同日に誕生日を迎えたミュージシャンToshlを祝福した。「まあ、お互いにいろいろとあるけど、節目になる大事な日。Toshlにとって素敵な一年になるように祈ってるよ」と書き出し、2人のライブ上でのツーショットを公開。その上で「HappyBirthdayToshl！」と締めくくった。YOSHIKIの投稿に対し「こんなポストがくるなんて。たとえ、誰がなんて言おうと、2人の間柄は2人にしか