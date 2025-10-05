今年で12年目を迎えるロフトの人気企画「コスメフェスティバル」が、10月11日(土)よりスタートします。今回は韓国コスメだけにフォーカスした「ロフト Kコスメフェスティバル 2025AW」。全127ブランド・633種類が登場し、トレンドのリップ＆チークから、話題の成分を配合したスキンケア、毎日のケアを楽しめる香りアイテムまで盛りだくさん。限定品や先行販売も見逃せません♡ ツヤ感リップ＆チーク