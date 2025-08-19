毎週木曜日よる22時より放送中の、アニメ『Dr.STONE』第4期最終（ファイナル）シーズン 第2クール。第19話のあらすじと先行場面カットが公開された。突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作は『週刊少年ジャンプ（集英社）』で 2017年14号〜2022年14号