プレミアリーグ適応に苦しむデンマーク代表FWは去就が注目されている。『talkSPORT』のベン・ジェイコブス氏によると、マンチェスター・ユナイテッドに所属する22歳のデンマーク代表FWラスムス・ホイルンドにナポリが興味を示しているという。2023年8月にアタランタからマンUに完全移籍を果たしたホイルンド。移籍金7200万ポンドで加入し大きな期待を寄せられていた同選手だが、マンUではここまで公式戦95試合で26ゴールと移籍金に