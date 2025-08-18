【ﾙｶﾜﾁｬﾝ】 予約開始：8月21日11時 発売日・価格：未定 コトブキヤは、フィギュア「ﾙｶﾜﾁｬﾝ」の彩色見本を公開している。予約開始は8月21日11時を予定しており、発売日と価格は共に未定。 本製品は、イラストレーターの瑠川ねぎ氏が描くオリジナルキャラクター「ﾙｶﾜﾁｬﾝ」をフィギュア化したもの。 今回同社公式Xアカウントにて本製品の彩色見本を公開し