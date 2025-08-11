初戦を突破した県岐阜商の応援歌が話題に第107回全国高校野球選手権大会は11日、1回戦が行われ、第1試合では県岐阜商が6-3で日大山形に勝利し、初戦を突破。強い雨のため試合が一時中断したが、アルプスからは悪天候を吹き飛ばす大声援が送られた。中でもある“応援歌”が「名曲だ」「一緒にやりたくなる」と話題を呼んでいる。県岐阜商は1点ビハインドの5回、横山温大（はると）外野手が右前へ同点打。生まれつき左手の指がな