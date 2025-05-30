その美しさゆえに強欲な美女の“ほぼすっぴん”ほど、激レアなものはないかもしれない。パチンコ・パチスロ番組「パーラーカチ盛りABEMA店」5月23日放送回では、パチンコ業界で活躍する新たなスターを発掘する「パチスターを目指せ！ミリオンサバイバル」がスタート。「24時間スロット オールナイト実戦」には、各業界で活躍する12人が参戦した。ここで貴重なシーンを生み出したのが、すすきので5年連続No.1の超人気キャバ嬢・南