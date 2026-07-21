福岡県警本部福岡県警は21日、自民党の蔵内勇夫県議会議長の事務所に電話し「火を付ける」などと脅したとして、脅迫と威力業務妨害の疑いで、職業不詳竹内直久容疑者（64）＝北九州市八幡東区＝を逮捕した。「全く身に覚えがありません」と容疑を否認している。県議会では、正副議長ポストを巡る多額の現金授受疑惑が浮上。他会派の元副議長が蔵内氏に現金を渡したと証言したが、本人は否定している。逮捕容疑は、10日午後2