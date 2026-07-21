7月1日に「文春オンライン」が報じた俳優・佐藤二朗（57）による女優・橋本愛（30）へのハラスメント疑惑が波紋を広げているフジテレビ。この騒動は、2人がW主演を務めたフジテレビ系のドラマ『夫婦別姓刑事』をめぐって起きたもの。ドラマ現場が橋本に対するハラスメントの発生源になったと報道されただけでなく、佐藤もまた自身のXで「僕は心から、フジとは関わりたくないです」と綴ったことで、世間では主演役者2人に対するフジ