壱岐沖で事故の医療用ヘリコプター 海中からの引き上げ作業始まるFNNプライムオンライン

壱岐沖で事故の医療用ヘリコプター 海中からの引き上げ作業始まる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 長崎県壱岐沖で3人が死亡した医療用ヘリコプターの事故
  • 9日、海中からのヘリの引き上げが始まった
  • また、運航会社に対し、唐津海上保安部などが家宅捜索に入った
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