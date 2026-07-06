梅雨前線が停滞した影響で、県内は5日も大雨となり、各地で崖崩れなどが発生しました。 長崎市の浦上川の支流では、小学生が約1.2キロ下流に流されましたが、救助されています。 梅雨前線の影響で大気の状態が非常に不安定となり、3日から断続的に雨が降った県内。 長崎市のJR浦上駅前など、市内各地で道路が冠水。 西海市の田んぼでは、川のように水が勢いよく流れ込んでいます。 （青木雄大アナ