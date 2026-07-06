長崎県対馬市の寺から盗まれ、韓国で発見後に返還された仏像が、対馬以外では返還後初めて、福岡県太宰府市の「九州国立博物館」で、7月7日から展示されます。 7月6日に報道陣に公開された観音菩薩坐像は、1330年に作られたとされる長崎県指定有形文化財です。対馬市の観音寺に安置されていましたが、2012年に韓国人の窃盗グループに盗み出されました。その後、仏像は韓国で見つかりましたが、韓国の浮石（プソク）寺が