◇富士フイルム・スーパー杯ネクストジェネレーションマッチ（2025年2月8日国立競技場）今季のJリーグ開幕を告げる富士フイルム・スーパー杯が8日、国立で開催され、その前座試合としてネクストジェネレーションマッチが行われた。試合はU―18Jリーグ選抜が4―1で日本高校サッカーに勝利した。この日、U―18Jリーグ選抜のベンチには、昨季限りで現役を引退した柿谷曜一朗氏（35）がコーチとして入閣。指導者として白星デ