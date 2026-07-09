物価高で、夏休みを過ごすための財布のひもが固くなっています。明治安田生命保険の調査によりますと今年の夏休みの予算は平均で8万5145円でした。10万円を超えていた去年から2万円近く減っていて、前の年から減ったのは5年ぶりになります。予算を減らす理由としては、「物価高で家計が厳しいため」と回答した人が7割近くにのぼり一位でした。またおよそ3人に1人が予算を2万円未満と回答しています。明治安田生命保険は「今年は『