7月1日、東京ディズニーリゾート内で事前告知なく販売された『ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム』が、フリマサイトで高額取引され話題となっている。【写真】「定価の約3倍で取引」高騰するディズニーカードディズニーのカードが20万円以上にメーカー希望小売価格は1ボックス（16パック入り）5280円（税込）だが、フリマサイトでは約1万4000円で取引されるケースや、15ボックスが約21万円で取引されたものも