人間が100歳まで生きられる可能性は低いことが分かってきた。過去2世紀の間に医学の進歩によって平均寿命は大きく飛躍したものの、人類が長寿の限界に達しているという研究結果がこのほど報告された。 【画像】67年風呂入らず「世界一汚い人間」体洗った数カ月後に94歳で死亡 1990年代には現在生まれている子供たちが100歳を迎えることになると予測もあったものの、今回の分析で、近年生まれた女性が100歳を迎える確率は5.3%