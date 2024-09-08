WEリーグカップは7日と8日にグループリーグ第2節を開催した。ちふれASエルフェン埼玉は敵地でINAC神戸レオネッサと対戦。後半29分のMF瀬戸口梢の先制点を守り抜いて、1-0で勝利した。日テレ・東京ベレーザはホームでAC長野パルセイロ・レディースと対戦し、3-1で勝利。前半終了間際にMF菅野奏音が2得点を挙げると、後半8分にAC長野MF伊藤めぐみに1点を返されたが、同アディショナルタイム4分にFW山本柚月がゴールを決めて突き