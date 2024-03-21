愛知県常滑市の名古屋鉄道・空港線で20日夜、パンタグラフが破損した電車が立ち往生しました。この影響で、空港線は下り線だけの折り返し運転となっています。名鉄空港線で20日午後7時20分ごろ、中部国際空港の空港島と対岸を結ぶ連絡橋の上で乗客約400人を乗せた電車が緊急停止して動けなくなり、乗客が最寄りの「りんくう常滑駅」まで歩いて移動しました。乗客A：「電車止まった時は最初にすごい音がして、何だろうと思った