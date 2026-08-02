南米ペルーで、世界遺産「ナスカの地上絵」の上空を飛行していた小型機が墜落し、観光客など13人が死亡しました。地元メディアなどによりますと、ペルー南部のナスカで1日、世界遺産「ナスカの地上絵」を見物するために上空を遊覧飛行していた小型機が墜落しました。小型機にはイタリア、ドイツ、スペインからの観光客11人と、ペルー人の操縦士と副操縦士が乗っていましたが、13人全員の死亡が確認されたということです。この地域