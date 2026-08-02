【サンパウロ共同】ペルー南部ナスカで1日、世界遺産「ナスカの地上絵」を上空から見物するため飛行していた小型機が墜落し、乗っていた観光客ら13人が死亡した。地元メディアが報じた。小型機にはイタリアとドイツ、スペインからの観光客11人と操縦士、副操縦士が乗っていた。ペルー南部では強風で倒木などの被害が出ており、前日には地上絵の見物ツアーを中止した小型機もあった。地元当局が事故原因を調査している。ナス