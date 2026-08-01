震度7に襲われた熊本県について、これからの天気と気温の推移をまとめています。特に暑さに警戒が必要です。 【画像で確認する】台風13号の予想進路図と熊本に近づく可能性もあるシミュレーションなど また、台風13号が日本の南を九州の南に向かっていて、雨風シミュレーションでは熊本に近づく可能性もありそうです。 台風の影響があると想定して、どこまで片付けを進めるか、どこへ避難するかなど、ぜひ、前もっ