¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤¬£¸ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Öº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì£Í£Ô£Ç¡×¤Ë½Ð±é¡£ÃÏÊý¶É¤Î°Õ³°¤Ê?¸ü¶ø?¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö£µÇ¯¸å¤ÎËÌÎ¦°Ü½»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅìÌî¹¬¼£¤¬¡¢ÉÙ»³¡¢¿·³ã¡¢ÀÐÀî¤Î£³¸©¤ÇÈÖÁÈ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡££Í£Ã¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤ÏÅìÌî¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¶¤âÊ¡²¬¤ÇÉÔÄê´üÆÃÈÖ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤É¤ÎÃÏ¶è¤¬¿Íµ¤¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¨¤¨¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤«¤éÊ¹¤±¤ë¤«¤é¡¢³Î¤«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ