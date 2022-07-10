”深海のアイドル”めんだこをモチーフにした「まいにちめんだこ」が、カップのフチに乗せることの出来る砂糖「めんだこシュガー」になりました。【画像】「めんだこシュガー」を写真でもっと見るTwitterで大人気の「まいにちめんだこ」がこの程「めんだこシュガー」として商品化、ヴィレッジヴァンガードオンラインで販売が開始されました。Twitterでのフォロワー5万人を超えるクリエイター「まいにちめんだこ」さんの描くめんだ