にゃんともかわいい。動物モチーフの食べ物の中で、圧倒的な人気を誇り、ブームにまでなってしまうもの、と言えば「猫」。「猫パン」のブームが記憶に新しいですよね。見ているだけでも癒されて、食べてもうれしい不思議な魔力を持っていますが、他にも“猫型フード（特にお菓子系）”を探そうとすると、ネット上では流行っているように見えるのに、探すのが意外と難しいことがわかります。うーん、なかなかないのはどうして