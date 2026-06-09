YouTubeチャンネル「なかべぇ」が「【カルディ】6月速報！夏に食べたい新商品が続々登場☀️ご飯のお供|お菓子|麺料理|おつまみ|ワイン」と題した動画を公開した。動画では、カルディコーヒーファームで販売されている夏向けの新商品を中心に、お菓子から麺料理、お酒のおつまみまで、幅広いアイテムを実食・レビューしている。 なかべぇ氏は、商品の味だけでなく、食