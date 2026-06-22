Stayway、七十七銀行へ補助金クラウドを提供　地域企業と成長マーケットを結ぶハブ機能を強化し、地域経済の持続的な成長を支援

株式会社Stayway

補助金クラウドを運営する株式会社Stayway（本社：大阪府大阪市、代表取締役：佐藤 淳、以下「Stayway」）は、株式会社七十七銀行（本社：宮城県仙台市、代表取締役頭取：小林 英文、以下「七十七銀行」）の補助金活用を通じた地域の持続的な成長と地域の課題解決機能の強化を目的に、同行へ補助金クラウドを提供します。

このたびの補助金クラウド提供により、同行の顧客伴走支援体制の高度化を図るとともに、七十七銀行の広域ネットワークを活かした地域企業と成長マーケットとの橋渡しを後押しし、東北経済の持続的な発展に貢献してまいります。

業務提携の背景

Staywayは、「中小企業や地域のポテンシャルを開放する」というミッションのもと、補助金申請DXによる地域経済の活性化に取り組んでいます。

また、七十七銀行は、東北地域が直面する人口減少や少子高齢化という深刻な課題に対し、「しごと・ひと・まち」の好循環を創出する地方創生戦略を推進しており、その中で地域企業の成長投資を後押ししています。

このお互いが目指す「持続可能な地域社会の実現」に向けた具体的な手段として、企業の投資意欲を喚起できる「補助金クラウド」の提供にいたりました。

これまでも、Staywayは、2024年11月に七十七銀行を含む地域金融機関5行が主催するビジネスコンテスト「X-Tech（クロステック） Innovation 10th Anniversary」(※)の東北地区最終選考会において特別賞を受賞。その後、2025年7月より七十七銀行とビジネスマッチング契約を締結し、顧客紹介を通じた補助金活用支援を行ってまいりました。

こうした取り組みをさらに発展させ、より踏み込んだ支援体制を構築するため、このたびの「補助金クラウド」の提供にいたりました。

(※)「X-Tech（クロステック） Innovation 10th Anniversary」の詳細はこちら

https://www.77bank.co.jp/pdf/newsrelease/2024/24102801_xtech.pdf

「補助金クラウド」は、全国および地域の9,000種類以上の補助金情報を網羅したデータベースをもとに、七十七銀行が取引先企業のニーズに合致した補助金を迅速かつ的確に提案できる体制を構築します。「補助金クラウド」の提供を通じて、すべての行員が均質かつ高度な補助金提案を行える環境を整備し、コンサルティング機能の底上げを目指します。

さらに本サービスは、補助金情報の収集から提案に至るまで、同行の業務負担を大幅に軽減します。これにより、行員が顧客への事業理解や課題抽出といった業務により多くの時間を充て、付加価値の高い支援を行うことを可能にします。Staywayは「補助金クラウド」を通じて、七十七銀行の地域の課題解決機能の強化と、顧客・地域のビジネスチャンスの拡大に貢献してまいります。

Stayway代表取締役 佐藤 淳からのコメント

当社は、七十七銀行様とのこれまでの連携を通じて、東北地域における成長投資ニーズの高まりと、地域金融機関による伴走支援の重要性を強く実感しております。七十七銀行様が有する東北全域に広がるネットワークのもと、連携をさらに深化できることを大変心強く感じております。また、こうした支援ニーズが一層顕在化している状況を踏まえ、補助金クラウドの役割の大きさに身の引き締まる思いです。この度、補助金クラウドを七十七銀行様へ提供することで、同行の補助金活用支援の効率化と提案力の強化を支援するとともに、企業の成長を後押しし、東北地域全体の活性化に貢献してまいります。

「補助金クラウド」シリーズについて

「補助金クラウド」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに分散している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。

詳細な機能、料金プランにつきましては、お問い合わせください。

「補助金クラウド」Webサイト：https://www.hojyokincloud.jp/

株式会社Staywayについて

Deloitte出身の公認会計士により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。

また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関や事業会社等と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、FIN/SUM 2025では金融庁や日経新聞の選ぶFinTechスタートアップに選抜されております（https://stayway.co.jp/news/1367/）。

■社 名：株式会社Stayway

■代 表：代表取締役 佐藤淳 公認会計士/認定支援機関

■設立日： 2017年7月7日

■URL：https://stayway.co.jp/

■拠点：

大阪本社：大阪府大阪市中央区備後町4-3-4 大阪タイガービル8階

東京本社：東京都港区芝浦3-12-7 住友不動産田町ビル3階 グロース田町 ROOM2

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他拠点：札幌・仙台・新潟・静岡・名古屋・神戸・岡山・福岡

■事業内容：

１.補助金DX事業

２.BPass（BPO×SaaS）事業

３.コンサルティング事業

■主な運営サービス：

１.補助金・助成金対応支援ツール「補助金クラウド」シリーズ

https://www.hojyokincloud.jp/

補助金クラウド for Bank【金融機関向け】

https://www.hojyokincloud.jp/bank/

補助金クラウド for Pro【士業・商工会議所・商工会向け】

https://www.hojyokincloud.jp/pro/

補助金クラウド for Sales【法人営業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/sales/

補助金クラウド for ESG【ESG関連補助金の活用企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/esg/

補助金クラウド for Startup【ベンチャーキャピタル向け】

https://www.hojyokincloud.jp/forstartup/

補助金クラウド for SMEs【自社で申請したい企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/smes/

補助金クラウド for Government【自治体向け】

https://stayway.co.jp/contact/

※「補助金クラウド」は 弊社の登録商標です（商標登録第6488996）

２.専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金クラウドMag.」

https://biz.stayway.jp/hojyokin/

３.補助金債権の早期資金化「前ほじょくん」

https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/