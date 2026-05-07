アーティストへ転身を遂げたマルタン・マルジェラの日本初大規模個展会場にて先行発売した作品集がオンラインパルコで予約販売決定

株式会社パルコマルタン・マルジェラ作品集『MARTIN MARGIELA IN JAPAN 2026』箱

株式会社パルコ（PARCO出版）はアーティストへと転身を遂げたMartin Margiela（マルタン・マルジェラ）の日本初となる大規模個展「MARTIN MARGIELA AT KUDAN HOUSE」に合わせて生まれた『MARTIN MARGIELA IN JAPAN 2026』を、2026年5月8日（金）よりオンラインパルコにて予約販売いたします。終了後も熱が冷めやらぬ話題の個展で先行リリースされた作品集が、反響を受けて重版決定となりました。

マルタン・マルジェラ作品集『MARTIN MARGIELA IN JAPAN 2026』箱入り／糸綴じ17冊

2008年にファッション界を退き、アーティストへと転身したMartin Margiela（マルタン・マルジェラ）。

身体、痕跡、時間、不在といった主題を軸に表現活動をしてきたマルジェラは、再利用、分解、変容への継続的な探究を通じて、日常に内在する要素を再解釈し、平凡なものを非凡なものへと転化させています。

登録有形文化財・九段ハウスで開催された日本初となる大規模個展「MARTIN MARGIELA AT KUDAN HOUSE」では、マルジェラ自身が展示構成、及びキュレーションを行っていますが、同時に制作された本書も同様に、自らが写真、ライティング、編集、アートディレクション、ブックデザインを手がけています。



本書では、 マルジェラの代表的な作品より、「STEPS」「PHANTOMS」「VANITAS II ASIAN BLACK HEAD」「INTERIOR」「DUST COVER」「TORSO I II III」「BARRIER」「CARTOGRAPHY」「BLACK NAILS BLACK NAIK POLISH」「SHORE SHOES」「KIT」「NAIL CLIPPINGS」「MOULD（S）」「LIGHT TEST PROJECTION SCREEN」「TOPS ＆ BOTOMS」「BUS STOP」「SELF PORTRAITS」の１7シリーズを紹介。

シリーズごとに、エスキースや製作プロセスなどを含めた小冊子としてまとめられていながらも、まるで1冊の本のような様相で三方背の箱に収納され、コラージュ、絵画、ドローイング、彫刻、アッサンブラ―ジュなど、多様な技法で表現された作品を直感的にお楽しみいただけます。

併せて、作品集と連動してマルジェラが17シリーズの作品の中から1枚ずつ選んだ、自身の写真を使用したポストカードセットもオンラインパルコにて販売いたします。

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MARTIN MARGIELA IN JAPAN 2026MARTIN MARGIELA IN JAPAN 2026MARTIN MARGIELA IN JAPAN 2026【作品集 書誌情報】

タイトル： MARTIN MARGIELA IN JAPAN 2026

著者： MARTIN MARGIELA

頁数：272ページ（17冊×各16ページ）

仕様： A4判／箱入り／糸綴じ17冊

定価：本体13,200円（税込）

ISBN：978-4-86506-484-1

発行：PARCO出版

7月中旬重版出来予定

MARTIN MARGIELA IN JAPAN 2026 ポストカードセット【ポストカードセット 商品情報】

商品名： MARTIN MARGIELA IN JAPAN 2026 ポストカードセット

枚数：17枚

サイズ：105×148mm

価格：3,300円（税込）

即時発送※

※発送について作品集とポストカードセットを同時にご購入された場合、作品集の重版出来後同送となります。詳細はオンラインパルコ販売ページにてご確認ください。

■ オンラインパルコ 販売について

販売ページURL：https://online.parco.jp/shop/e/e12803611/

販売開始日時：2026年5月8日（金） 正午12時より