斬新レイアウトの2人乗り「シエンタ」

2026年8月3日、トヨタはコンパクトミニバン「シエンタ」および、特装車「シエンタJUNO（ジュノ）」の一部改良を発表し、同日より発売しました。

一部改良では、どのような変更があったのでしょうか。

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初代シエンタは、トヨタが2003年9月に発売した7人乗りコンパクトミニバンです。小ぶりな5ナンバーサイズと、丸みを帯びた親しみやすいデザインから人気を博しました。

現行のシエンタは2022年8月に発売した3代目。「シカクマル」モチーフのデザインにより、親しみやすい外観と見切りの良さを両立したほか、燃費性能や安全機能も進化しました。

ボディサイズは、全モデル共通の全長4260mm×全幅1695mm×全高1695mm（E-Four車は1715mm）。ホイールベースは2750mmです。

ガソリン車とハイブリッド車のそれぞれに5人乗り仕様と7人乗り仕様が設定されており、最高燃費（WLTCモード）はガソリン車が18.3〜18.4km／L、ハイブリッド車が28.2〜28.4km／Lとなっています。

安全機能は、当時最新の「Toyota Safety Sense」に刷新。交差点での右左折時や対向車・歩行者・自転車の検知範囲に加えて、夜間の認識性能などが向上しています。

そして2025年8月の一部改良では、通常モデルの先進機能や安全、快適装備を拡充。また「ハイブリッド Z」をベースに、MODELLISTAと共同開発した特装車「JUNO」を発売しました。

まず通常モデルでは、電動パーキングブレーキとブレーキホールド機能を全車標準装備化。

安全面は、停止保持機能付きのレーダークルーズコントロールやドライバー異常時対応システムのほか、プロアクティブドライビングアシストには運転の負担を軽減する常時操舵支援が追加されています。

さらに上位グレードには、前後ドライブレコーダーやETC2.0、オートエアコンを標準化して実用性を高めています。

そして、特装車JUNOは「ジャパンモビリティショー2023」で展示されたコンセプトカーを市販化したもので、一部改良を行った「ハイブリッド Z」をベースに2シーター化。後席空間を自分好みのレイアウトに変更できます。

2026年8月3日の一部仕様変更では、ボディカラーの整理に加えてデザイン変更や駆動系の仕様を強化しました。

JUNOに従来からある特徴として、リアゲートに専用エンブレムが装着されています。

インテリアに変更点はなく、専用フロアやロック機構付きサイドトリム、6灯のインテリアライト、専用フロアマットなどを継続して採用するほか、内装色は「ブラック」「フロマージュ」「カーキ（メーカーパッケージオプション）」の3色を用意しています。

そして、JUNOを象徴する装備として取り外し可能な家具モジュールがあります。

後席とラゲッジスペースに専用のトリムとフロアを装備することで、ベースモジュール、ベースモジュールラージ、クッションモジュール、サイドテーブル、ワークテーブルの5種類のモジュールを配置可能です。

快適に寛げるリビング風、いつでも寝られるベッド風、作業に適したオフィス風など、自分専用の秘密基地として室内空間をアレンジできます。

これらのモジュールは「チル」「リフレッシュ」「フォーカス」「コンフォート」の4つがパッケージオプションとして用意されているほか、単品購入も可能です。

注意点として、後席を架装した2人乗り仕様のため、従来の5ナンバーから小型貨物車扱いの4ナンバーとなっています。

パワートレインは、1.5リッター直列3気筒ガソリンエンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを搭載。トランスミッションはe-CVT（電気式無段変速機）で、駆動系は2WD（FF）とE-Four（電気式4WD）を設定しています。

燃費性能は、通常モデルのハイブリッド車と同様に28.2〜28.4km／Lを発揮します。

今回の一部改良では、ボディカラーの1トーンカラー「スカーレットメタリック」「ベージュ」と2トーンカラー全色を廃止し、新色「クリアベージュメタリック」を追加した全6色となったほか、ドアミラーにブラック加飾を施しました。

また、E-Fourモデルに寒冷地仕様が標準装備されました。

なお、通常モデルや福祉車両の「ウェルキャブ」についても、同様の一部改良を実施しています。

JUNOのラインナップと価格（消費税込）は、ハイブリッドを搭載する2WDとE-Fourの2モデルで、371万3600円から392万8100円に設定されています。