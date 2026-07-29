熊本県で発生した最大震度7の地震の影響で爆発が起きた大型商業施設「イオンモール熊本」（嘉島町）内に出店するペットショップ「ペットプラス熊本店」は28日、公式インスタグラムを更新し、店舗で飼育していた犬や猫が全頭無事に避難したことを報告した。

県警などによると、イオンモール熊本では地震発生後、施設内にいた約200人が避難した後に爆発が発生し、建物2階部分が崩落した。

ペットプラスは「熊本県で発生した最大震度7の地震の影響により、お客様およびスタッフの安全確保を最優先とし、ペットプラス熊本店は現在、休業とさせていただいております」と説明した。

その上で、「スタッフの迅速な判断と適切な対応により、店舗のワンちゃん・ネコちゃんたちはスタッフとともに速やかに避難し、現在は安全な場所で落ち着いて過ごしております。どうぞご安心ください」と報告。「たくさんの心配の声をいただき心より感謝いたします」とつづった。

営業再開については、施設と店舗の安全確認後に改めて案内するとし、「このたびの地震で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます」とした。