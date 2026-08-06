令和8年熊本地震
『令和8年熊本地震』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月9日
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楽しんごが中居正広氏への思いを投稿「本当にまた戻ってきてほしい」
中居氏の被災地支援活動を伝える記事を引用し「なんか泣きそう」と共感を示した
日刊スポーツ
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令和8年熊本地震の避難所 専門家は「まるで難民キャンプ」と驚愕
避難所の劣悪環境や車中泊のリスクを複数の専門家が警告しているという
デイリー新潮
2026年8月8日
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神戸FW大迫勇也が開幕V弾、2シーズンぶりの白星発進に手応え
前半23分に大迫勇也がジエゴのロングスローの流れから決勝点を決めた
スポニチアネックス
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「また揺れたなぁ。もう嫌だなぁ」続く余震に大西一史熊本市長が本音
「また揺れたなぁ。もう嫌だなぁ」と、余震への心の言葉のような投稿が話題に
女性自身
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「やるしかない…宿命」99歳現役医師、熊本地震3日目で診療再開したワケ
佐藤立行医師は震災3日目に診療を再開し、島民の健康を守り続けているという
女性自身
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ダレノガレ明美 被災地への炊き出しへ出発報告「出発します！」
豚汁や鳥の炭火焼きなど7種類のメニューを熊本県氷川町で提供した
日刊スポーツ
2026年8月7日
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令和8年熊本地震 手術をしていた医師たちが必死に患者を守る
手術中に地震が発生し、医師らが患者を守ろうとする緊迫した様子を収録
KKT熊本県民テレビ
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芸能事務所「チャッターボックス」熊本地震の被災地支援のため義援金を寄付
熊本市出身のくりぃむしちゅーらが所属する同事務所が支援を公表したもので
スポニチアネックス
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有明高校の勝利に「熊本に届ける1勝です！」NHK実況に涙腺崩壊
9回2死満塁から永田晴輝の二塁打で逆転し、熊本への1勝をつかんだ
THE ANSWER
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HIKAKIN「令和8年熊本地震」の被災地に2000万円を寄付「ONICHA麦茶」提供も
自身の会社と個人から各1000万円ずつ拠出し、支援の輪を呼びかけた
スポニチアネックス
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イオンモール熊本の爆発事故で死去した女性従業員 2日前は父の命日
避難後に会社の指示で売上金を金庫に入れるため店内に戻り巻き込まれたとみられる
内外タイムス
2026年8月6日
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いまだに「雑魚寝」も 避難所を巡り「格差」が生まれてしまう理由
台湾では発生4時間後、イタリアでは6時間以内に設備が整うとのこと
FNNプライムオンライン
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「戻れるなら戻って」許されない…イオンモール爆発事故に元テレビ局員私見
下矢氏は、事故後の企業対応を「やらかしガチなひどさ」と表現した
livedoor ECHOES
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地震被害の熊本で「泥酔者」の通報が頻発か 県警が注意喚起
7月28日から8月5日の間に泥酔絡みの通報が管内で計27件あったという
J-CASTニュース
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任天堂が熊本地震の被災者向けに保証不問の無償修理と義援金5000万円を発表
Switch 2など任天堂製品を保証の有無を問わず無償修理するとのことで
J-CASTニュース
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ヒカキンが熊本地震の被災地へ「ONICHA」1.4万本提供 セブンなど協力
セブンイレブンと連携し「ONICHA麦茶」1万4400本を八代市へ提供したという
スポニチアネックス
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任天堂が熊本地震の被災地に義援金5000万円と製品無償修理を発表
被災地域在住者向けに同社製品の無償修理を2027年2月まで実施するという
スポニチアネックス
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任天堂が熊本地震の被災者向けにSwitch無償修理と義援金寄付を発表
災害救助法適用地域の住民を対象にSwitch2などを原則無償で修理する
GAME Watch
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任天堂 令和8年熊本地震被災者への対応示す…製品を無償修理など
同社製品の修理を2027年2月1日到着分まで原則無償で対応するとのこと
オリコンニュース
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セクシー女優・田野憂が熊本へ300万円寄付、「汚い金」批判に正面から反論
「汚い金」と職業を理由に批判されたが「寄付は寄付」と毅然と反論し賛同を得た
日刊スポーツ