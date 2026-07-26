『VIVANT』生放送で新キャラクター解禁！
俳優・堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』（毎週日曜 後9：00）の第2シーズンが、26日にスタートする。放送直前には生放送特番『VIVANT直前生放送 堺×阿部×二宮×松坂が集結！今からでも間に合うSP』が放送され、新キャラクター「ハヤト」の登場がサプライズ発表された。
【写真】気づいた？初回ゲストがサプライズ登場！
『VIVANT』は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半にわたるロケを敢行。総移動距離1000キロに及ぶ大規模な撮影と壮大なスケールが話題を呼び、自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木憂助が、謎の国際テロ組織「テント」の実態に迫るストーリーや、張り巡らされた伏線が多くの視聴者を引きつけ、社会現象級のヒットを記録した。
第2シーズンは、テントを巡る任務を終えた乃木のもとへ、別班の緊急招集を意味する赤い饅頭が届けられる場面から幕を開ける。
放送に先立って生放送された特番では、お笑いコンビ・麒麟の川島明とTBSの田村真子アナウンサーが司会を務め、堺をはじめ、阿部寛、二宮和也、松坂桃李、竜星涼、迫田孝也、富永ドラムが出演。第1シーズンをダイジェストで振り返るとともに、第2シーズンにつながる重要なポイントや、撮影のメイキング映像の一部が公開された。
番組終盤には、新キャラクター「ハヤト」の存在を初解禁。公開されたメイキング映像では、堺演じる乃木がハヤトへ指示を出す様子が映し出されたものの、ハヤト役を演じる俳優の名前や役どころなど詳細は明かされず、正体は放送まで伏せられたままとなった。
【写真】気づいた？初回ゲストがサプライズ登場！
『VIVANT』は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半にわたるロケを敢行。総移動距離1000キロに及ぶ大規模な撮影と壮大なスケールが話題を呼び、自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木憂助が、謎の国際テロ組織「テント」の実態に迫るストーリーや、張り巡らされた伏線が多くの視聴者を引きつけ、社会現象級のヒットを記録した。
放送に先立って生放送された特番では、お笑いコンビ・麒麟の川島明とTBSの田村真子アナウンサーが司会を務め、堺をはじめ、阿部寛、二宮和也、松坂桃李、竜星涼、迫田孝也、富永ドラムが出演。第1シーズンをダイジェストで振り返るとともに、第2シーズンにつながる重要なポイントや、撮影のメイキング映像の一部が公開された。
番組終盤には、新キャラクター「ハヤト」の存在を初解禁。公開されたメイキング映像では、堺演じる乃木がハヤトへ指示を出す様子が映し出されたものの、ハヤト役を演じる俳優の名前や役どころなど詳細は明かされず、正体は放送まで伏せられたままとなった。