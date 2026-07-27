「当初私が想像していたよりもよくやってくれている」【もっと読む】阿部慎之助氏の巨人監督復帰が絶望的なワケ先日、巨人の山口寿一オーナーは、橋上秀樹監督代行（60）の手腕を称えてこう言った。5月下旬に阿部慎之助監督が不祥事で電撃辞任。チームに激震が走る中、交流戦開幕から指揮を執る橋上代行はセ球団で唯一、交流戦勝ち越し。この日の阪神戦を終えて、ちょうど阿部監督時と同じ46試合を消化。26勝18敗2分けの勝率.5