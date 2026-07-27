7月22日に『文春オンライン』が報じた、歌手・俳優で実業家の三山凌輝（27）と女優・花乃まりあ（33）の“ホテル密会”報道。ミュージカル『愛の不時着』で共演中の間柄とあって多方面に影響を及ぼす中、三山の妻・趣里（35）の父である水谷豊（74）に同情の声が寄せられている。かつてBE:FIRSTのメンバーとして活動していた三山。2025年4月に『週刊文春』が報じた“女性トラブル”が波紋を広げグループ活動休止に至ったが、同年8