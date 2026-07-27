高市総理は特別国会の閉会を受けた記者会見で、「反省点というのは特にない」「あえて言えばもう少し、マーケットへのメッセージ、市場への発信が重要になってくるのでは」と振り返りました。高市総理「これまでも申し上げてまいりましたけれども、出席の要請がありましたら、出席して誠実に答弁をしてまいりましたし、今後もその方針に変わりはございません」高市総理はきょう（27日）、特別国会の閉会を受けた記者会見で、国会へ