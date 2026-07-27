日置市吹上町にある伊作小学校で27日、体育館の屋根の張替えをしていた男性作業員が転落し、意識不明の重体となっています。 日置警察署によりますと27日午前10時前、伊作小学校の体育館で現場の作業員から「作業中に人が落ちた」と119番通報がありました。 この事故で屋根の張替え作業をしていた、えびの市大字永山の建設作業員、内立和希さん（29）が、鹿児島市内の病院に搬送されましたが、意識不明の重体となっています。