高市総理大臣は27日夕、特別国会閉会にあたって記者会見を開き、「物価高への対策は去年10月の政権発足以来、最優先課題だ」と強調した。高市総理は、中東情勢が不安定化し、物資の供給に混乱が生じたとの認識を示し、「国民の皆様の命と暮らしを守り、経済活動に支障を生じさせないように全力で対応に当たってきた」と述べた。一例として、ガソリン価格を全国平均で170円に抑制する補助金政策をとったことを挙げたほか、電気・ガ