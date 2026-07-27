住居侵入と強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の男(28)です。警察によりますと、男は26日午後10時ごろ、長野県下伊那郡内で20代の女性が住むアパートに侵入。女性の顔や腹部を殴るなどして皮下出血などのけがを負わせたほか、女性宅にあった包丁を突き付けるなどして、女性の財布と現金2000円を奪い取った疑いが持たれています。26日夜に、女性から通報があり、捜査を進めた警察が27日午後、男を逮捕しました。