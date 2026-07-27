新潟市で相次いだ冠水の被害。川のようになった交差点を歩く歩行者や車の立ち往生も相次いで見られました。26日の被害と一夜明けた27日の様子を振り返ります。新潟市の中心部を襲った雨。＜まちの人＞「やばい、あれ大丈夫なの？渡れるの？」「ほら歩道がさ、浸かってる」ズボンをまくり上げやっとの思いで歩く人たち……川のようになった交差点をおんぶをして渡る人の姿も見られました。＜まちの人＞「ひどくて今（信号が）青にな