27日午前6時ごろ、東京・台東区のJR上野駅近くの路上で「大型車の後輪から火が出ている」と110番通報がありました。トレーラーのタイヤの辺りから燃え上がる炎。黒い煙が大量に立ち上っていきます。目撃者は「会社で仕事をしていたら『ボーン！』と何かが爆発したような大きな音が響いた。どんどん後ろの火の勢いがバーっと花火みたいに強くなって怖かった」と話します。徐々に前のタイヤへ燃え広がっていく炎。その後、消火活動が