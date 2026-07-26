フランスとスペインで大規模な山火事が相次ぎ、両国であわせて25万人以上が避難を余儀なくされています。

フランスでは南西部ボルドー近郊で相次いで山火事が発生し、現在も延焼が続いています。

これまでにあわせて3万5000ヘクタール以上が焼失し、消防士2人が死亡、家屋50棟以上が全壊するなどの被害が出ています。

また、およそ19万8000人が避難を余儀なくされていて、マクロン大統領はEU=ヨーロッパ連合に災害対応支援措置を要請しました。

ヨーロッパでは熱波により乾燥した状態が続き、各地で山火事が相次いでいます。

スペインでは首都マドリード近郊で複数の山火事が発生。政府がマドリード自治州などに国家非常事態を宣言しました。

マドリード自治州と隣接するアビラ県ではあわせておよそ6万人が避難し、2万8000人ほどが自宅待機を余儀なくされています。

現地メディアによりますと、焼失面積はすでにおよそ4万5000ヘクタールにのぼるということです。

現場近くを訪れたサンチェス首相は「ギリシャとイタリアから支援物資が到着する見込みだ」としたほか、「消火活動の支援のためポルトガル軍の派遣が承認された」と明らかにしました。