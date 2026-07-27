ブログサービスを運営するＩＴ企業「はてな」（京都市）は、警察官を名乗る詐欺グループからの特殊詐欺被害を受け、１１億８０００万円が社外の口座に流出したとする特別調査委員会の報告書を公表した。報告書によると、４月２０日、経理部長の私用の携帯電話に警察官を名乗る詐欺グループから電話があり、「大規模な資金洗浄の捜査を進めている」と伝えられた。経理部長は捜査協力依頼と信じ込み、指示通りに遠隔操作できるア