木村拓哉さん（53）が、作家・東野圭吾さんが亡くなったことを受け、27日に自身のインスタグラムを更新し、追悼のコメントを発表しました。木村さんは、東野さんの著書が原作の映画『マスカレード・ホテル』（2019年）、『マスカレード・ナイト』（2021年）で新田浩介役を演じました。自身のストーリーズでは、「新田浩介という役を託していただき、ありがとうございました。心よりご冥福をお祈り申し上げます」とコメントしていま