俳優の鈴鹿央士さん（26）が主演する映画『藁にもすがる獣たち』（9月25日公開予定）の大迫力シーンが公開されました。映画は、主人公のユーチューバーが見つけた“1億円”を巡り、様々な人物が争奪戦を繰り広げる物語です。公開されたのは、成宮寛貴さん（43）演じる多額の借金を抱えた不良警官が、青木マッチョさん（30）演じるヤクザに追われるシーン。撮影は、建て替えのために2025年、65年の歴史に幕を下ろした『丸の内TOEI』