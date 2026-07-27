福岡県議の“金銭授受”疑惑。お金のやりとりはあったのか、なかったのか。【写真で見る】「中尾氏に500万円渡した」 “金銭授受”疑惑で新証言「茶色い袋で500万円渡した」新たな県議が証言吉松源昭 福岡県議「ここ15〜16年の議長・副議長経験者は、おそらく金額の大小はあっても全員要求されているはずだと思っている」2019年、福岡県議の吉松氏が議長になる際、中尾正幸前副議長に1000万円を要求されたとする音声データ。