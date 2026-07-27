歌手で俳優の福山雅治が２７日、自身のＸを更新。この日に訃報が報じられた作家の東野圭吾さんを追悼した。福山は「東野先生作品の住人のひとりとして生きてきた私は、先生が作品に込めた命をとても近くに感じています。先生の命は今もここにあると。だからまだお別れの言葉を言えずにいます。先生の作品の住人として、ひとりの読者として、生み出された物語にこれからも魅了され続けたいです。福山雅治」とつづった。福山は