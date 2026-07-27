■バレーボールネーションズリーグ決勝ラウンド 準々決勝前々日練習（27日、中国）【写真で見る】準々決勝を控えた石川、郄橋ら日本代表選手の練習の様子ネーションズリーグ（VNL）の決勝ラウンド（中国・寧波）開幕を29日に控え、予選ラウンドから無傷の12連勝中の男子日本代表（世界ランキング4位）が練習を行った。準々決勝の相手は開催国の中国（同35位）。予選ラウンドでは3-1で勝利した相手だが、試合を通してフロ