教職員の不祥事についてです。大分県内の公立学校に勤務する男性教師2人が2025年度、女性に対する迷惑行為で警察から厳重注意されたとして文書訓告処分を受けていたことが分かりました。 女性を撮影し警察から厳重注意（イメージ） 県教委によりますと、県内では2025年度、教職員8人が免職や停職などの懲戒処分を受けたことが公表されています。一方、懲戒処分にはならなかったものの、教職員29人が文書訓