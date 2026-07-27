7月24日に放送された『マツコ＆有吉かりそめ天国』（テレビ朝日系）に、タレントの浜口京子が出演。『M-1』ファイナリストとのロケで見せた“大暴れ”姿に、番組への不快感を示す声が寄せられている。この日の放送では、都内のこだわりチャーハン店が特集された。ドンデコルテ・渡辺銀次が番組に初登場し、常連出演者の浜口がサポート役を担うこととなった。冒頭から、スタジオ出演者のマツコ・デラックスは「これはむずかし