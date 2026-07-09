GACKT主演『ブラックトリック』矢野聖人、小林涼子、野波麻帆、手塚とおるら実力派俳優がゲスト出演決定
7月20日スタートするGACKT主演ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』（フジテレビ系／毎週月曜21時）より、第1〜4話までのゲスト俳優を一挙解禁。第1話に加治将樹、矢野聖人、第2話に小林涼子、平山祐介、第3話に松谷鷹也、飯田基祐、第4話に野波麻帆、手塚とおるが出演することが明らかとなった。
【写真】北村一輝、月9『ブラックトリック』出演決定
本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“うそ”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーのリーガルエンターテインメント。
「正義がうそにつぶされるなら、うそで正義を勝たせる」―。自分の目で確かめるまではどんな世間の評価も信じない主人公・浦真鷲直人（GACKT）は、罪を逃れるために何でもでっち上げる巨大権力に対し、巧みなでっち上げで対抗。悪をもって正義を勝ち取るダークヒーローだ。
浦真鷲は敏腕弁護士として活躍する一方、優秀な一級建築士という顔も併せ持つ。依頼人である弱者を救うためなら自らの建築事務所チームのメンバーを巧みに動かし、緻密なわなで敵を追い詰める。“うそ”で作り上げられた“証拠”は、全て彼が仕掛けた“ブラックトリック”の一部にすぎないのだ。
この度本作の第1話に加治将樹、矢野聖人、第2話に小林涼子、平山祐介、第3話に松谷鷹也、飯田基祐、第4話に野波麻帆、手塚とおるがゲスト出演することが発表。
第1話で加治が演じるのは、芸能事務所の社長・石川修人（いしかわ・しゅうと）役、矢野は衆議院議員の息子・田島祐希（たじま・ゆうき）役。
加治は「魅力あふれる物語、キャラクターの中に入れていただき大変光栄な気持ちと、昔から大好きだったGACKTさんとお会いする事ができ、お芝居もできるなんて、この上ない幸せな時間でした」と喜びのコメント。
矢野は「中学、高校時代とGACKTさんの曲を聴いていたので共演でき、夢のような時間を過ごさせていただきました。後半部分は監督とGACKTさんとシーンやワンカットごとに話し合いを重ねて作ったので是非注目していただきたいです！」とアピール。
第2話で、小林は元アイドルで現在は都議会議員の新島みく（にいじま・みく）役、平山は弁護士でコンサルタントの日向伍（ひゅうが・あつむ）役を演じる。
小林は「みくは元アイドルという背景から、紆余曲折経て自分のキャリアを模索し、貪欲に生きるたくましい女性です。“夢”や“野望”を掲げて突っ走るあまり、頑張りすぎて大切な何かを忘れてしまう…。そんな姿には、どこか人間らしい共感を覚えました」と、自身の役柄を説明。
平山は「主演GACKTさんで、何やら“月9”らしからぬ、あやしいドラマが始まるとの噂は聞こえていたので、“なんか絡めないかなぁ〜”なんて願ってた矢先にオファーをいただき“おぉぉぉ〜”と。撮影現場へ行ってみると、日頃映画でお世話になってる撮影監督の佐光さんがいらして、これまた“おぉぉぉ〜”。GACKT×佐光=絶対あやしい！その一翼を担えて、何とも光栄です」とコメント。
第3話で、今回フジテレビドラマ初出演を果たす松谷が演じるのは、谷津製作所の副社長・谷津浩輔（やづ・こうすけ）役。飯田が演じるのは、警視庁公安部長の的場敦史（まとば・あつし）役。
松谷は「台本を読ませていただいた時、こんな月9は見たことないと思いました。ネットでさまざまな情報が簡単に見られる現在で、流されず自分の考えや信じた道を行く。とても大切なことを、作品を通じて届けられるような気がしています」と作品に太鼓判。
飯田は「現場では、楽しい雰囲気の中にもいい作品を作ろうという、スタッフ、キャストの皆さんの気合がビシビシと伝わってきました。映像も美しいですし、コミカルなシーンがあったりと、楽しんでいただけると思います」と自信をにじませる。
第4話で、野波は帝都医科大学・医学部教授の島津真理子（しまづ・まりこ）役、手塚は帝都医科大学・医学部教授の小山田敏冬（おやまだ・としふゆ）役を演じる。
野波は「主演のGACKTさんとは今回が初めての共演ですし、信頼する志田未来さんとは久しぶりにお芝居をご一緒させていただくので、どちらも現場でお会い出来るのをうれしく思っております。撮影の初日は、月9らしいスケールの大きさと緊張感のある世界観にワクワクしました！」と声を弾ませた。
手塚は「タイトルと台本を頂き、一読して驚きました。今までのフジの“月9”のイメージを崩す設定とキャラクター造型。主演俳優GACKTさんとの共演は、新しい古畑任三郎との共演の様でした」と語っている。
ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』は、フジテレビ系にて7月20日より毎週月曜21時放送。
※ゲスト俳優のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■加治将樹（石川修人役）
魅力あふれる物語、キャラクターの中に入れていただき大変光栄な気持ちと、昔から大好きだったGACKTさんとお会いする事ができ、お芝居もできるなんて、この上ない幸せな時間でした。出演させていただきましたが、一視聴者としても、とても続きが気になるドラマで、毎週の楽しみが増えました。皆様一緒に『ブラックトリック』を最後まで楽んでいただけたら幸いです。
■矢野聖人（田島祐希役）
田島祐希役の矢野聖人です。今回記念すべき第1話のゲストに呼んでいただいて大変うれしく思います！中学、高校時代とGACKTさんの曲を聴いていたので共演でき、夢のような時間を過ごさせていただきました。後半部分は監督とGACKTさんとシーンやワンカットごとに話し合いを重ねて作ったので是非注目していただきたいです！月曜９時『ブラックトリック』是非ご覧下さい！！
■小林涼子（新島みく役）
今回、女性都議会議員の新島みく役を演じさせていただきます。みくは元アイドルという背景から、紆余（うよ）曲折経て自分のキャリアを模索し、貪欲に生きるたくましい女性です。“夢”や“野望”を掲げて突っ走るあまり、頑張りすぎて大切な何かを忘れてしまう…。そんな姿には、どこか人間らしい共感を覚えました。
社会の中でもみ消されそうな小さな声を見逃さず、“嘘”を武器に本当の正義を貫いていく人たち。彼らとのだまし暴き合う展開が本当に痛快！私自身もみくとして欲望全開でぶつかりました。ぜひご覧いただけたらうれしいです。
■平山祐介（日向伍役）
主演GACKTさんで、何やら“月9”らしからぬ、あやしいドラマが始まるとの噂は聞こえていたので、“なんか絡めないかなぁ〜”なんて願ってた矢先にオファーをいただき“おぉぉぉ〜”と。撮影現場へ行ってみると、日頃映画でお世話になってる撮影監督の佐光さんがいらして、これまた“おぉぉぉ〜”。GACKT×佐光=絶対あやしい！その一翼を担えて、何とも光栄です。お楽しみに！！！
■松谷鷹也（谷津浩輔役）
第3話で、谷津製作所の副社長・谷津浩輔役を演じさせていただきます、松谷鷹也です。出演が決まったと聞いた時は本当にうれしかったです。初めてのフジテレビさんでのお仕事が月9でゲスト出演だなんて…そして台本を読ませていただいた時、こんな月9は見たことないと思いました。
ネットでさまざまな情報が簡単に見られる現在で、流されず自分の考えや信じた道を行く。とても大切なことを、作品を通じて届けられるような気がしています。是非ご覧いただけたらうれしいです！！
■飯田基祐（的場敦史役）
GACKTさんによる、初フジテレビドラマ！初月9主演！初フジテレビドラマ主題歌！などなど、初づくしの話題のドラマに出演できるとは、光栄です！現場では、楽しい雰囲気の中にもいい作品を作ろうという、スタッフ、キャストの皆さんの気合がビシビシと伝わってきました。映像も美しいですし、コミカルなシーンがあったりと、楽しんでいただけると思います。ぜひご覧ください！
■野波麻帆（島津真理子役）
第4話では、女性大学教授を演じさせていただきます。スタッフの皆さんとは最近ご一緒したばかりの方も多く、とても心強く感じています。主演のGACKTさんとは今回が初めての共演ですし、信頼する志田未来さんとは久しぶりにお芝居をご一緒させていただくので、どちらも現場でお会い出来るのをうれしく思っております。
撮影の初日は、月9らしいスケールの大きさと緊張感のある世界観にワクワクしました！4話も見どころの多いエピソードになっていると思いますのでぜひ楽しみにご覧いただけたらうれしいです。
■手塚とおる（小山田敏冬役）
タイトルと台本を頂き、一読して驚きました。今までのフジの“月9”のイメージを崩す設定とキャラクター造型。どんな撮影になるのだろうか？その疑問は、主演の浦真鷲を演じるGACKTさんの芝居で全てが解けました！主演俳優GACKTさんとの共演は、新しい古畑任三郎との共演の様でした。是非、お楽しみに！
【写真】北村一輝、月9『ブラックトリック』出演決定
本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“うそ”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーのリーガルエンターテインメント。
浦真鷲は敏腕弁護士として活躍する一方、優秀な一級建築士という顔も併せ持つ。依頼人である弱者を救うためなら自らの建築事務所チームのメンバーを巧みに動かし、緻密なわなで敵を追い詰める。“うそ”で作り上げられた“証拠”は、全て彼が仕掛けた“ブラックトリック”の一部にすぎないのだ。
この度本作の第1話に加治将樹、矢野聖人、第2話に小林涼子、平山祐介、第3話に松谷鷹也、飯田基祐、第4話に野波麻帆、手塚とおるがゲスト出演することが発表。
第1話で加治が演じるのは、芸能事務所の社長・石川修人（いしかわ・しゅうと）役、矢野は衆議院議員の息子・田島祐希（たじま・ゆうき）役。
加治は「魅力あふれる物語、キャラクターの中に入れていただき大変光栄な気持ちと、昔から大好きだったGACKTさんとお会いする事ができ、お芝居もできるなんて、この上ない幸せな時間でした」と喜びのコメント。
矢野は「中学、高校時代とGACKTさんの曲を聴いていたので共演でき、夢のような時間を過ごさせていただきました。後半部分は監督とGACKTさんとシーンやワンカットごとに話し合いを重ねて作ったので是非注目していただきたいです！」とアピール。
第2話で、小林は元アイドルで現在は都議会議員の新島みく（にいじま・みく）役、平山は弁護士でコンサルタントの日向伍（ひゅうが・あつむ）役を演じる。
小林は「みくは元アイドルという背景から、紆余曲折経て自分のキャリアを模索し、貪欲に生きるたくましい女性です。“夢”や“野望”を掲げて突っ走るあまり、頑張りすぎて大切な何かを忘れてしまう…。そんな姿には、どこか人間らしい共感を覚えました」と、自身の役柄を説明。
平山は「主演GACKTさんで、何やら“月9”らしからぬ、あやしいドラマが始まるとの噂は聞こえていたので、“なんか絡めないかなぁ〜”なんて願ってた矢先にオファーをいただき“おぉぉぉ〜”と。撮影現場へ行ってみると、日頃映画でお世話になってる撮影監督の佐光さんがいらして、これまた“おぉぉぉ〜”。GACKT×佐光=絶対あやしい！その一翼を担えて、何とも光栄です」とコメント。
第3話で、今回フジテレビドラマ初出演を果たす松谷が演じるのは、谷津製作所の副社長・谷津浩輔（やづ・こうすけ）役。飯田が演じるのは、警視庁公安部長の的場敦史（まとば・あつし）役。
松谷は「台本を読ませていただいた時、こんな月9は見たことないと思いました。ネットでさまざまな情報が簡単に見られる現在で、流されず自分の考えや信じた道を行く。とても大切なことを、作品を通じて届けられるような気がしています」と作品に太鼓判。
飯田は「現場では、楽しい雰囲気の中にもいい作品を作ろうという、スタッフ、キャストの皆さんの気合がビシビシと伝わってきました。映像も美しいですし、コミカルなシーンがあったりと、楽しんでいただけると思います」と自信をにじませる。
第4話で、野波は帝都医科大学・医学部教授の島津真理子（しまづ・まりこ）役、手塚は帝都医科大学・医学部教授の小山田敏冬（おやまだ・としふゆ）役を演じる。
野波は「主演のGACKTさんとは今回が初めての共演ですし、信頼する志田未来さんとは久しぶりにお芝居をご一緒させていただくので、どちらも現場でお会い出来るのをうれしく思っております。撮影の初日は、月9らしいスケールの大きさと緊張感のある世界観にワクワクしました！」と声を弾ませた。
手塚は「タイトルと台本を頂き、一読して驚きました。今までのフジの“月9”のイメージを崩す設定とキャラクター造型。主演俳優GACKTさんとの共演は、新しい古畑任三郎との共演の様でした」と語っている。
ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』は、フジテレビ系にて7月20日より毎週月曜21時放送。
※ゲスト俳優のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■加治将樹（石川修人役）
魅力あふれる物語、キャラクターの中に入れていただき大変光栄な気持ちと、昔から大好きだったGACKTさんとお会いする事ができ、お芝居もできるなんて、この上ない幸せな時間でした。出演させていただきましたが、一視聴者としても、とても続きが気になるドラマで、毎週の楽しみが増えました。皆様一緒に『ブラックトリック』を最後まで楽んでいただけたら幸いです。
■矢野聖人（田島祐希役）
田島祐希役の矢野聖人です。今回記念すべき第1話のゲストに呼んでいただいて大変うれしく思います！中学、高校時代とGACKTさんの曲を聴いていたので共演でき、夢のような時間を過ごさせていただきました。後半部分は監督とGACKTさんとシーンやワンカットごとに話し合いを重ねて作ったので是非注目していただきたいです！月曜９時『ブラックトリック』是非ご覧下さい！！
■小林涼子（新島みく役）
今回、女性都議会議員の新島みく役を演じさせていただきます。みくは元アイドルという背景から、紆余（うよ）曲折経て自分のキャリアを模索し、貪欲に生きるたくましい女性です。“夢”や“野望”を掲げて突っ走るあまり、頑張りすぎて大切な何かを忘れてしまう…。そんな姿には、どこか人間らしい共感を覚えました。
社会の中でもみ消されそうな小さな声を見逃さず、“嘘”を武器に本当の正義を貫いていく人たち。彼らとのだまし暴き合う展開が本当に痛快！私自身もみくとして欲望全開でぶつかりました。ぜひご覧いただけたらうれしいです。
■平山祐介（日向伍役）
主演GACKTさんで、何やら“月9”らしからぬ、あやしいドラマが始まるとの噂は聞こえていたので、“なんか絡めないかなぁ〜”なんて願ってた矢先にオファーをいただき“おぉぉぉ〜”と。撮影現場へ行ってみると、日頃映画でお世話になってる撮影監督の佐光さんがいらして、これまた“おぉぉぉ〜”。GACKT×佐光=絶対あやしい！その一翼を担えて、何とも光栄です。お楽しみに！！！
■松谷鷹也（谷津浩輔役）
第3話で、谷津製作所の副社長・谷津浩輔役を演じさせていただきます、松谷鷹也です。出演が決まったと聞いた時は本当にうれしかったです。初めてのフジテレビさんでのお仕事が月9でゲスト出演だなんて…そして台本を読ませていただいた時、こんな月9は見たことないと思いました。
ネットでさまざまな情報が簡単に見られる現在で、流されず自分の考えや信じた道を行く。とても大切なことを、作品を通じて届けられるような気がしています。是非ご覧いただけたらうれしいです！！
■飯田基祐（的場敦史役）
GACKTさんによる、初フジテレビドラマ！初月9主演！初フジテレビドラマ主題歌！などなど、初づくしの話題のドラマに出演できるとは、光栄です！現場では、楽しい雰囲気の中にもいい作品を作ろうという、スタッフ、キャストの皆さんの気合がビシビシと伝わってきました。映像も美しいですし、コミカルなシーンがあったりと、楽しんでいただけると思います。ぜひご覧ください！
■野波麻帆（島津真理子役）
第4話では、女性大学教授を演じさせていただきます。スタッフの皆さんとは最近ご一緒したばかりの方も多く、とても心強く感じています。主演のGACKTさんとは今回が初めての共演ですし、信頼する志田未来さんとは久しぶりにお芝居をご一緒させていただくので、どちらも現場でお会い出来るのをうれしく思っております。
撮影の初日は、月9らしいスケールの大きさと緊張感のある世界観にワクワクしました！4話も見どころの多いエピソードになっていると思いますのでぜひ楽しみにご覧いただけたらうれしいです。
■手塚とおる（小山田敏冬役）
タイトルと台本を頂き、一読して驚きました。今までのフジの“月9”のイメージを崩す設定とキャラクター造型。どんな撮影になるのだろうか？その疑問は、主演の浦真鷲を演じるGACKTさんの芝居で全てが解けました！主演俳優GACKTさんとの共演は、新しい古畑任三郎との共演の様でした。是非、お楽しみに！